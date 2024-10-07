Ферстаппен может уступить Хэмилтону по одному из показателей из-за спада формы «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может из-за спада формы своей команды уступить гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону лидерство по проценту побед от числа проведённых гонок.

Имея на своём счету 61 и 105 побед в Гран-при соответственно, Ферстаппен и Хэмилтон имеют одни из самых высоких процентов за всю историю Формулы-1. На данный момент они занимают четвёртое и пятое места в списке, уступая только Хуану Мануэлю Фанхио, Альберто Аскари и Джиму Кларку.

61 победа в 206 гонках даёт Ферстаппену показатель 30,05%, а 105 побед Хэмилтона в 350 гонках означают показатель 30,00%. Ферстаппен опередил Хэмилтона по этому показателю в начале этого сезона. На пике он составлял у Льюиса 35,76%, это было после его 103-й победы на Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

Однако показатели Ферстаппена упали после спада формы «Ред Булл» в середине 2024 года. Если Ферстаппену не удастся победить на предстоящем Гран-при США, его результат упадёт до 29,46%, что ниже показателя Михаэля Шумахера в 29,75%. Если нидерландец не сможет выиграть ни одну из оставшихся шести гонок сезона-2024, его показатель упадёт до 29,18%. Если Хэмилтон не одержит победу до конца сезона, его показатель упадёт до 29,49%.

Из ныне действующих гонщиков следующим в списке является Фернандо Алонсо. У испанца 32 победы в 395 Гран-при, его показатель составляет 8,10%.