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Штайнер подколол «Мерседес» за частые жалобы на шины

Штайнер подколол «Мерседес» за частые жалобы на шины
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер подколол команду «Мерседес» за их частые жалобы на шины.

«Комментарии Джорджа Расселла всегда одинаковые: «Шины не работают».

Да, если у вас плохая машина, то и шины не работают! Уж извините. Я уже с таким сталкивался, ничего нового. Если вы не знаете, кого винить, просто вините «Пирелли»! Всё просто!

У них было несколько гонок, где они были очень хороши, и там они меня удивили. Но потом они снова откатились назад. Они очень нестабильны», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Напомним, Джордж Расселл назвал после Гран-при Азербайджана шины итальянской компании «непонятными».

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