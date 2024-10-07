Штайнер подколол «Мерседес» за частые жалобы на шины

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер подколол команду «Мерседес» за их частые жалобы на шины.

«Комментарии Джорджа Расселла всегда одинаковые: «Шины не работают».

Да, если у вас плохая машина, то и шины не работают! Уж извините. Я уже с таким сталкивался, ничего нового. Если вы не знаете, кого винить, просто вините «Пирелли»! Всё просто!

У них было несколько гонок, где они были очень хороши, и там они меня удивили. Но потом они снова откатились назад. Они очень нестабильны», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Напомним, Джордж Расселл назвал после Гран-при Азербайджана шины итальянской компании «непонятными».