Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту

В Ростове-на-Дону на гоночной конфигурации у стадиона «Ростов Арена» завершился первый в истории Кубок России по дрифту «Teboil Суперфинал РДС». Победителем Суперфинала и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту стал Георгий Чивчян из команды Takayama Forward Auto.

В полуфинальных заездах участвовали представители двух ведущих чемпионатов — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe. Однако в финал пробились исключительно пилоты RDS GP, а представители младшего турнира поборолись за третье место.

Teboil Суперфинал РДС Фото: RDS GP

На стадии парных заездов ТОП-16 Дмитрий Ермохин из команды АВТОБАН AIMOL из-за поломки двигателя проиграл Чивчяну. Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) стал победителем в дуэли с Андреем Астаповым (LUKOIL Racing Drift Team), который из-за проблем со сцеплением протаранил своего соперника.

Заезды ТОП-8 начались с поражения победителя квалификации Сергея Кузнецова — пилот АВТОБАН AIMOL потерялся в дыму позади Георгия Чивчяна и не смог сохранить контроль над машиной. Данила Воробьёв (LUKOIL Racing Drift Team) в плотной борьбе взял верх над Арсением Варавиным, Роман Тиводар победил Никиту Шикова (Carville Racing), а Иван Пальмин (Carville Racing) и Артём Лейтис (Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team) стали авторами самой продолжительной дуэли уикенда. Потребовалось два перезаезда (ОМТ), в которых судьи так и не смогли выявить победителя — по регламенту победителем стал тот пилот, кто квалифицировался выше. В итоге в полуфинал вышел Иван Пальмин.

В ТОП-4 сошлись представители двух серий: соперником Чивчяна стал Данила Воробьёв, а Иван Пальмин сразился с Романом Тиводаром. Георгий Чивчян взял верх в чистой борьбе, а его напарник по Takayama Forward Auto Роман Тиводар вышел в финал после того, как Пальмин протаранил его после постановки.

В дуэли за бронзу Воробьёв допустил контакт с лидирующим Пальминым, что привело к повреждению обеих машин. Виновником столкновения был признан Данила, и, таким образом, третье место в Кубке России «Teboil Суперфинал РДС» досталось Ивану Пальмину.

Финальное сражение уикенда не обошлось без инцидента. Под конец второго заезда хита Роман Тиводар допустил контакт с лидирующим Георгием Чивчяном и тот отправился за пределы трассы. Виновником столкновения оказался Тиводар, так что Чивчян стал победителем «Teboil Суперфинал РДС» и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту. Тиводар занял второе место, а их команда Takayama Forward Auto победила в командном зачёте.

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС». Личный зачёт. ТОП-3:

Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 214 баллов;

Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) — 191 балл;

Иван Пальмин (Carville Racing) — 181 балл.

Кубок России «Teboil Суперфинал РДС». Командный зачёт. ТОП-3:

Takayama Forward Auto — 405 баллов;

Carville Racing — 295 баллов;

LUKOIL Racing Drift Team — 246 баллов.