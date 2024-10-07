В гонке NASCAR Cup Series произошла авария с участием 28 машин

На автодроме «Талладега Суперспидвей» состоялась гонка YellaWood 500 — второй этап второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024. Главным событием заезда стал завал с участием 28 пилотов, который стал самым крупным в гонках NASCAR Cup Series на «Талладеге» за 22 года.

Первый опасный инцидент произошёл на финише второй стадии гонки. Алекс Боуман подтолкнул в драфте Райана Блейни, после чего его машину развернуло в сторону внешней траектории, где действующий чемпион впечатал в стену Росса Честейна. Сзади в эту пару врезались шедшие позади Джоуи Логано, партнёр Блейни по команде «Пенске», и Денни Хэмлин. Блейни и Честейн после инцидента сошли с дистанции, причём машина последнего загорелась прямо на трассе.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Затем гонка долгое время продолжалась в спокойном режиме, но за пять кругов до финиша произошёл завал с участием почти всего пелотона пелотона. Брэд Кезеловски, подгоняемый в драфте Джоуи Логано, слишком сильно подтолкнул машину Остина Синдрика, которую тут же бросило в шедший по внешней траектории «Шевроле» Рикки Стенхауса.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В итоге произошла массовая авария, в которую в том числе угодили участники плей-офф Чейз Эллиотт, Тайлер Реддик, Кристофер Белл, Алекс Боуман и Чейз Бриско. В общей сложности в завал попали 28 пилотов — он стал самым крупным в истории гонок NASCAR Cup Series на «Талладеге» после аварии 2002 года, в которой поучаствовал 31 гонщик.

После завала гонка была прервана красными флагами и финишировала в овертайме. На протяжении двух кругов Брэд Кезеловски и Рикки Стенхаус сражались за лидерство, а в триовале с ними поравнялся Уильям Байрон. На фотофинише победу с преимуществом в 0,006 секунды завоевал Стенхаус, Кезеловски стал вторым, а Байрон занял третье место. Следом расположились Кайл Ларсон и Эрик Джонс, а топ-6 замкнул Кристофер Белл.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. YellaWood 500, «Талладега» (топ-10):

1. Рикки Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») — 195 кругов.

2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0,006 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,027.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,080.

5. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +0,101.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,166.

7. Джастин Хейли (Spire Motorsports / «Шевроле») +0,178.

8. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,236.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +0,259.

10. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,293.

В таблице плей-офф по-прежнему лидирует Уильям Байрон, который набрал достаточно очков, чтобы гарантировать себе место в полуфинале сезона при любом исходе следующей гонки. Тем временем Тайлер Реддик прорвался с девятого места на седьмое и выбил в зону вылета экс-чемпиона Джоуи Логано.

Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3122 очка.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3105.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3100.

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3078.

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3074.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 3073.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3062.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3061.

9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 3048.

10. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 3041.

11. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 3032.

12. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 3029.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bank of America Roval 400 — пройдёт 13 октября на «Ровале» — дорожной версии трассы внутри овала «Шарлотт Мотор Спидвей». Это будет финальная гонка второго раунда плей-офф — по её итогам будут отсеяны четверо худших пилотов турнирной таблицы, а оставшиеся восемь пилотов продолжат борьбу за чемпионский титул.