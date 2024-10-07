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Льюис Хэмилтон назвал команду Ф-1 с самым быстрым прогрессом на данный момент

Льюис Хэмилтон назвал команду Ф-1 с самым быстрым прогрессом на данный момент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе британской команды «Макларен» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Думаю, «Макларен» развивается и движется вперёд быстрее всех, если обратить внимание на их впечатляющее заднее крыло. Нам просто нужно подождать и сделать всё возможное, используя то, что у нас есть. Надеюсь, наши обновления сработают. Знаю, что команда невероятно усердно работает над ними», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

В настоящий момент «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 516 очков. «Мерседес» занимает четвёртое место. На счету немецкой команды 329 баллов.

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