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Экс-жена Ральфа Шумахера сделала заявление после слов сына о её проблемах с психикой

Экс-жена Ральфа Шумахера сделала заявление после слов сына о её проблемах с психикой
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Кора Шумахер, бывшая жена пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, отреагировала на резонансное заявление их сына Давида. Ранее тот сообщил, что у Коры ментальные проблемы, и попросил её оставить их с отцом в покое. Кроме того, Давид говорил, что, когда его родители развелись в 2015 году, мать стала угрожать ему, так как не хотела, чтобы он жил с отцом.

«Из-за сообщений со словами ненависти, включая угрозы убийством и призывы к самоубийству, которые стали появляться после заявления моего сына, я решила отстраниться из социальных сетей и закрыть функцию комментариев. Эти атаки невыносимы», — написала Кора на своей странице в социальных сетях.

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