Даннер: я единственный в автоспорте, кто когда-либо говорил, что не хочет работать с Ньюи

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер вспомнил о начале своей карьеры в автоспорте. По его словам, в тот момент он не хотел работать с конструктором Эдрианом Ньюи. Как признаётся Кристиан, вместе с Эдрианом сейчас они часто смеются над этим.

«Я единственный человек в мире автоспорта, который когда-либо говорил, что не хочет работать с Эдрианом Ньюи, и это своего рода гнилая привилегия. Но мы с Эдрианом до сих пор смеёмся над этим. Тогда же я не хотел работать с ним и говорил ему: «Эдриан, у тебя нет опыта, у меня нет опыта. Ничего не получится», — приводит слова Даннера Formula Scout.

Ранее легендарный чемпион Формулы-1 Найджел Мэнселл заявил, что «Феррари» зря отказалась подписывать контракт с Ньюи.

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