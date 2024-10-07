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«Он не умеет держать рот закрытым». Штайнер — о конфликте Хорнера и отца Ферстаппена

«Он не умеет держать рот закрытым». Штайнер — о конфликте Хорнера и отца Ферстаппена
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Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о прениях между руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном, отцом трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Я несколько растерян, обычно Кристиан контролирует такие вещи. Он должен прийти к соглашению с Йосом, они должны понимать друг друга, чтобы помочь Максу выиграть чемпионат. Сейчас они не помогают себе.

Мы все знаем, что Йос расстроен, он не умеет держать рот закрытым. И, опять же, я не критикую его за это, но является ли это лучшим решением для его сына? Хотя когда вы не знаете отношения в команде, трудно говорить о неправоте кого-то», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

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