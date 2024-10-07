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Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу, недавно её использовал Норрис

Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу, недавно её использовал Норрис
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Представители пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена подали заявку на регистрацию товарного знака фирменной фразы нидерландца Simply Lovely. Заявка была направлена в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. С ней можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Заявка была подана 21 мая нынешнего года. Забавно, что 28 августа (спустя три дня после того, как эту же фразу использовал пилот «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Нидерландов) ведомство опубликовало заявление, в котором говорилось о возможности других сторон направить возражение. На данный момент заявку Макса никто не оспаривал. Крайний срок для этого – 28 ноября 2024 года.

Документы поданы в классах 25, 35 и 41, что означает производство одежды, деталей к одежде и обуви, рекламу, образование, а также организацию спортивных мероприятий в сфере автоспорта.

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