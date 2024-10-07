Фернандо Алонсо: моим следующим самым большим испытанием станет «Дакар»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы победить в престижном ралли-марафоне «Дакар» до завершения профессиональной карьеры.

«Думаю, моим следующим самым большим испытанием станет «Дакар». Если я смогу победить, это будет огромной наградой для меня. Ранее я побеждал в Формуле-1, в Ле-Мане и Дайтоне. И если я смогу выиграть ещё и в ралли, это будет много значить для меня как пилота», — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

Ранее Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой «Мерседеса», которой сейчас пользуется его команда в преддверии ввода в эксплуатацию своего абсолютно нового аэротуннеля.

Материалы по теме Фернандо Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой «Мерседеса»

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг: