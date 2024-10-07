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Эдриан Ньюи — о начале работы в «Ред Булл»: они не верили, что смогут победить

Эдриан Ньюи — о начале работы в «Ред Булл»: они не верили, что смогут победить
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Известный конструктор гоночных машин Эдриан Ньюи вспомнил, как начинал работать в «Ред Булл» в 2006 году.

«Ред Булл» была тогда молодой командой, но, строго говоря, они были остатками «Ягуара». Они не верили, что смогут победить. Другим аспектом была инфраструктура. Аэродинамическая труба в тот момент была недостаточно хороша», — сказал Ньюи на канале High Performance в YouTube.

Ньюи покинет «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1. В сентябре «Астон Мартин» объявил о заключении контракта со специалистом. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что Эдриан по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год. Ньюи приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.

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