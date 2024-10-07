Зафнауэр — об условиях в «Форс Индия»: Стролл не поверил, увидев крыло на мусорном баке

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Форс Индия» Отмар Зафнауэр признался, что команда почти всегда работала в условиях ограниченного бюджета.

«Помню, как Лоуренс Стролл пришёл осмотреться, потому что он тогда подумывал, стоит ли Лэнсу выступать за нас. Кажется, на тот момент мы были четвёртыми в чемпионате.

Сам Лоуренс сказал: «Я не мог в это поверить. Я вошёл в технический отдел, где работали с передним крылом. Парень сидел на табурете, а крыло находилось на мусорном баке, чтобы он мог работать на нужной высоте».

Стролл не мог поверить, что мы были на том уровне, на котором были, учитывая момент с передним крылом и мусорным баком. Но в таких условиях мы тогда были», — приводит слова Зафнауэра SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте High Performance.

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