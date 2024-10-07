Отмар Зафнауэр: «Альпин» хотела уволить людей, которые работали хорошо

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился подробностями своего увольнения. Специалист покинул гоночный коллектив из Франции летом прошлого года. По словам Зафнауэра, о решении руководства команды он узнал за неделю до официального анонса.

«Об этом решении мне сообщили через Zoom. Со мной связался руководитель отдела кадров «Рено». До этого мне предлагали изменить корпоративную культуру, но не я не считал то предложение правильным. Я знаю, как изменить корпоративную культуру таким образом, чтобы получилась культура с менталитетом победителя.

Они хотели изменить корпоративную культуру, чтобы избавиться от некоторых людей, которые хорошо выполняли свою работу и трудились там в течение длительного времени. И тогда я подумал: «Ну, если вы избавитесь от людей, которые хорошо выполняют свою работу, то пошлёте следующий сигнал: делайте работу хорошо, и в таком случае вас уволят». Я не считал, что нам нужна такая культура», — приводит слова Зафнауэра GPblog со ссылкой на его выступление в подкасте High Performance.

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