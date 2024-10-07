Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сын рекордсмена по гонкам без очков в Формуле-1 стал участником академии «Макларена»

Сын рекордсмена по гонкам без очков в Формуле-1 стал участником академии «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний гонщик Брандо Бадоер, являющийся сыном известного пилота Луки Бадоера, стал участником молодёжной академии «Макларена».

Лука Бадоер — с 1999 по 2010 год бывший тест-пилот «Феррари» и рекордсмен по проведённым гонкам без набранных очков — 50 заездов. В 2009 году заменил Фелипе Массу после попадания пружины в шлем бразильца, но провёл всего два Гран-при и был убран с места боевого пилота.

«Я очень рад присоединиться к программе развития пилотов «Макларена». Это фантастическая возможность присоединиться к команде с таким великим гоночным наследием и доказанной репутацией в развитии талантов. Участие в Формуле-3 2025 года с «Премой» поможет продолжить мой прогресс. Мне хотелось бы поблагодарить всю команду «Макларен» за их поддержку. Не терпится поучиться под руководством команды и участвовать в гонках в её знаковых цветах», — приводит слова Бадоера пресс-служба коллектива.

Брандо дебютировал в Формуле-4 ОАЭ 2022 года, а также участвовал в итальянской серии Формулы-4 в том же году. В 2023 году он продолжил участие в обоих чемпионатах, завоевав пять подиумов в итальянской серии, включая два вторых места в Имоле и в Монце.

Материалы по теме
Как «Макларен» стал лучшей командой Формулы-1
Как «Макларен» стал лучшей командой Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android