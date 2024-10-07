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«Дакар» сильно потерял от нашего отсутствия». Гендиректор «КАМАЗа» про успехи на ралли

«Дакар» сильно потерял от нашего отсутствия». Гендиректор «КАМАЗа» про успехи на ралли
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Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин провёл встречу с коллективом гоночного подразделения команды «КАМАЗ-мастер» и вместе с пилотом Эдуардом Николаевым подвёл итоги выступления на чемпионате России и на «Шёлковом пути» — 2024.

«Мы стремимся к тому, чтобы по-прежнему оставаться лидирующими в мире. «Дакар», я вижу по результатам гонки, очень сильно потерял от отсутствия наших гонщиков. Наше присутствие меняло гонку, увеличивало конкуренцию. Важно, что команда у нас в боевом строю, ведётся активная работа над улучшением результатов. Я уверен, что у нас лучший коллектив и лучшие автомобили», — приводит слова Когогина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«Я благодарен всему коллективу «КАМАЗ-мастер», в первую очередь сервису, механикам, что подготовили наши машины тщательно, что на спецучастках мы не стояли. Несмотря на непростое время и проблемы с запчастями, мы смогли удержаться весь год, побеждая во всех гонках сезона. Мы совершенствовали машины, включая наш капотный грузовик, улучшали характеристики «КАМАЗов», и они нас не подвели», — сказал Эдуард Николаев.

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