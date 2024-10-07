Штайнер объяснил ошибку «Андретти» при подаче заявки на выступления в Формуле-1

Бывший руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что, по его мнению, руководство гоночного коллектива «Андретти» сделало неверно при подаче заявки на вступление в «Королевские гонки».

«Многие из тех, кто подавал заявки, спросили меня: «Гюнтер, как проходил процесс в прошлом?» На этот раз процедура был ужесточена, потому что ставки были намного выше, поскольку каждая команда стоит $ 1 млрд, но нужно быть осторожным в том, что вы делаете.

Сейчас есть много проблем с участием ФИА, но не с ФОМ. Я работал с ними обеими вместе. Получил разрешения от них. На месте «Андретти» сделал бы всё по-другому, поскольку у команд нет права голоса, поэтому бессмысленно иметь подпись от команды — команда может подписывать столько, сколько захочет, но если у вас нет разрешения ФОМ, то вы не попадёте в Формулу-1. ФОМ имеет право выдать вам лицензию и отказать в этом, потому я поступил по-другому. Я ходил и разговаривал с боссами, убеждал их, прежде чем обнародовать информацию о своём желании попасть в «Королевские гонки».

Так что это было лучшее, что можно было сделать. Сначала вы заключаете сделку, а затем выходите на рынок. Вы не выходите на публику и не пытаетесь потом заключить сделку. Есть способы сделать что-то лучше, но я оставлю каждому делать то, что он хочет», — приводит слова Штайнера издание Racignnews365.