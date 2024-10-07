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Издание Racingnews365 назвало наиболее разочаровавшего пилота Формулы-1 в сезоне-2024

Подписчики известного автоспортивного издания Racingnews365 проголосовали за то, что 34-летний мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес стал наиболее разочаровавшим их гонщиком Формулы-1 в сезоне-2024.

Рейтинг разочаровывающих пилотов, команд и событий в сзеоне-2024, по мнению подписчиков Racingnews365:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 33,58% голосов;

2. Команда «Кик-Заубер» и её отсутствующие попадания в очковую зону — 15,09%;

3. Даниэль Риккардо и его выступление в сезоне — 11,92%;

4. Темп и состояние болида RB 20 («Ред Булл») — 10,46%;

5. Логан Сарджент — 9,73%.

После 18 этапов Формулы-1 Перес занимает восьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 144 очка. У его напарника и лидера чемпионата Макса Ферстаппена — 331 очко.