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Гюнтер Штайнер оценил шансы «Андретти» появиться в Формуле-1

Гюнтер Штайнер оценил шансы «Андретти» появиться в Формуле-1
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер оценил шансы американского коллектива «Андретти» всё-таки появится на стартовой решётке Формулы-1.

«Думаю, шанс у «Андретти» есть. В ФОМ оставили дверь открытой, сказав: «Покажите нам, что можно сделать с вашим двигателем». Я даже не представляю, показали в General Motors что-то ФОМ или нет, но это то, что им определённо нужно сделать.

«Ред Булл» создаёт свою трансмиссию. Они показали, что собираются делать, и потом всё стало довольно просто. «Ауди» построила новое здание в Германии, чтобы сказать: «Это инвестиции, которые мы собираемся вложить в Формулу-1!» Но я ничего не слышал о General Motors. Я не знаю всего», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Ранее Гюнтер рассказал, где руководство «Андретти» допустило ошибку при попытке пробиться в Формулу-1.

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