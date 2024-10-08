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Ладно Норрис заявил, что на трассе ненавидит всех, несмотря на дружбу

Ладно Норрис заявил, что на трассе ненавидит всех, несмотря на дружбу
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24-летний британский автогонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис заявил, что, несмотря на дружбу с трёхкратным чемпионом из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, на трассе он полон решимости в борьбе за титул в сезоне-2024.

«Как только я надеваю шлем, то ненавижу всех. Это не изменится. Многие думают, что раз я здесь с кем-то дружу или просто играю с кем-то в компьютерную игру, то являюсь его лучшим другом и из-за этого мягок. Это просто ерунда. Мы делаем разные вещи. У нас схожие интересы. Мы вместе играем в падел-теннис и всё такое. И мне нравится Макс как человек, думаю, он очень искренний парень. Но это ничего не меняет, когда я на трассе.

Думаю, люди, с которыми вы на самом деле больше ладите вне трассы, — это люди, которых вы хотите больше побеждать, когда находитесь на трассе. А это противоположное мнение тому, что считают многие. Они уверены, что раз вы там друзья, то вы слишком хороши на трассе. Но они не правы», — приводит слова Норриса издание New York Times.

Ландо после 18 этапов занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лидеру чемпионата Ферстаппену 52 очка.

Ранее Макс Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу.

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