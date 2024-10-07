Трёхкратный чемпион Ф-1 Джеки Стюарт ответил, нужны ли женщины в «Королевских гонках»

85-летний шотландский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 сэр Джеки Стюарт считает, что если бы женщины часто занимались картингом, то смогли бы достичь высоких результатов в «Королевских гонках».

«По моему мнению, нам нужны женщины в Формуле-1. Нет-нет, у нас должны быть женщины в Формуле-1. Нет причин, по которым женщина не может выступать в Формуле-1. Никакой связи с физической подготовкой, способностями или чем-то ещё… но женщины, к сожалению, не ходят и не занимаются картингом так часто, как парни.

Но если бы только у нас было больше женщин, девушек, делающих то, что сделал Хэмилтон или Норрис в «Макларене», то всё это было бы благодаря картингу. А Льюис Хэмилтон… его отец работал на четырёх работах, чтобы продолжать приносить деньги, необходимые ему для того, чтобы объехать мир и стать многократным чемпионом мира, которым он стал благодаря картингу.

Да, картинг — это дорого, но нет никакой причины, по которой никто из девушек не мог бы стать постоянным гонщиком Формулы-1. И кто знает, почему бы какой-то из женщин не стать чемпионом мира в будущем», — приводит слова Стюарта издание Racingnews365.