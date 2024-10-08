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«С ним не был подписан контракт». Зафнауэр — о скандальном переходе Пиастри в «Макларен»

«С ним не был подписан контракт». Зафнауэр — о скандальном переходе Пиастри в «Макларен»
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Бывший руководитель команды «Альпин» Отмар Зафнауэр раскрыл детали скандального перехода австралийского гонщика Оскара Пиастри из французского коллектива в «Макларен».

«Я знаю, что не имел абсолютно никакого отношения к ситуации с Пиастри и его неправильным контрактом. Ошибка была допущена в ноябре 2021 года. Я начал работать в марте 2022-го… По тому контракту подразумевалось, что он будет подписан в ноябре, но он никогда так и не был подписан с ним. Я и представить не мог, что они неправильно подали документы и никогда не подписывали с ним этот контракт.

Самое неприятное, что когда это случилось, то в «Альпин» выпустили пресс-релиз с моим изображением. Они не обсудили это со мной, хотя, когда все ошибки совершались, меня не было в команде. И меня никто не предупредил, что будут использовать меня. Только женщина, отвечавшая за публикацию, позже мне призналась, что её попросили это сделать», — сказал Зафнауэр в подкасте High Performance.

Ранее Зафнауэр вспомнил свою работу в «Форс Индия» и заявил, что дважды выдавал зарплату сотрудникам из своего кармана.

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