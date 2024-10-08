Андретти опубликовал письмо, прокомментировав свой уход с руководящей должности в команде

61-летний Майкл Андретти, являющийся сыном легендарного пилота и чемпиона Формулы-1 Марио Андретти, опубликовал открытое письмо к сотрудникам и поклонникам в связи со своим уходом с руководящей должности в команде.

«Я поставил перед собой задачу создать пространство, которое вдохновило бы будущих пилотов ехать быстрее, чем я. Многие из моих лучших воспоминаний связаны с работой в этой организации, и я так горжусь тем, что мы создали. Но десятилетия упорной работы и бега за своими мечтами не обходятся без жертв, и после долгих раздумий и размышлений за последние несколько месяцев я пришёл к решению сделать шаг назад.

У меня была повседневная роль операционного руководителя ещё до того, как я закончил карьеру пилота, и теперь пришло время передать эстафету моему партнёру и другу — Дэну Тауриссу. Принимая это решение для себя, своей семьи и этой команды, я знаю, что это шок для многих, особенно для вас, болельщиков и моей большой семьи. Многие из вас видели, как я взрослею, или вы выросли рядом со мной, и какие бы шаги мы ни делали как команда, вы всегда оставались на нашей стороне.

Я не упускаю из виду, что поколения фанатов «Андретти» — лучшие в бизнесе. Для меня большая честь считаться любимцем фанатов, примером для подражания и другом. И я благодарю вас за пожизненную поддержку и, в некоторых случаях, за вашу жестокую честность. Я не ухожу, оставаясь советником коллектива и готовым помочь в любую секунду. Надеюсь, что вы как фанаты Андретти продолжите поддерживать нашу команду с теми же энтузиазмом и преданностью, которые вы так любезно проявляли ко мне и моей семье на протяжении многих лет», — приводит письмо Андретти официальный сайт команды.