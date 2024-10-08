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«Невозможно». Отец Карлоса Сайнса ответил на вопрос о будущем сына

«Невозможно». Отец Карлоса Сайнса ответил на вопрос о будущем сына
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Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, в шутливой манере ответил на вопрос об их возможном совместном участии в престижном ралли-марафоне «Дакар».

«Хотел бы я участвовать с сыном, и кто тогда будет пилотировать? Невозможно. Во-первых, потому что он сам хотел бы пилотировать. Ну и у меня такое же желание. А поскольку он пилотировать не умеет, как и я (смеётся)… это невыполнимая задача. И когда он решит участвовать в «Дакаре», кто знает, как в тот момент у меня будут идти дела», — приводит слова Сайнса-старшего Mundo Deportivo.

Ранее Сайнс-младший назвал кумиров золотой эры Формулы-1.

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