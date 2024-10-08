Сайнс-старший ответил, что тяжелее — гоняться самому или наблюдать за сыном в Ф-1

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, признался, что наблюдать за выступлениями сына для него тяжелее, чем участвовать в заездах самому.

«Тяжелее ли мне гоняться самому или наблюдать за сыном в Формуле-1? Без сомнения, смотреть за пилотированием сына. Мне совсем не тяжело гоняться! Когда я пилотирую, то получаю удовольствие. Когда же ситуацию не контролируешь и смотришь только со стороны, становится сложнее», — приводит слова Сайнса-старшего издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Сайнсу-старшему 62 года. Его сыну 30 лет. В следующем сезоне Формулы-1 Сайнс-младший будет выступать за «Уильямс».

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