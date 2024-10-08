«Как мать может так поступить с сыном?» Подруга Ральфа — о скандале в семье Шумахера

Подруга семьи Ральфа Шумахера Кармен Гайсс отреагировала на скандальную ситуацию, которая была вынесена в публичное поле. Ранее сын Ральфа Давид Шумахер на своей странице в социальных сетях рассказал о ментальных проблемах своей матери Коры и попросил оставить их с отцом в покое.

«Иногда я задаюсь вопросом, почему некоторые люди не могут просто отпустить ситуацию. Семья Шумахеров через многое прошла, и, хотя Ральф развёлся с Корой почти десять лет назад, она просто не может оставить его в покое. Кора вмешивается во всё, даже в жизнь своего собственного сына Давида. Как мать может так поступить?

Давид через многое прошёл в свои юные годы и тем не менее всегда высказывался с уважением о своей матери и никогда не проронил ни одного плохого слова о ней. Он пытался обрести покой и дистанцироваться от хаоса, который создаёт его мать. Как можно так поступать со своим собственным ребёнком? Я надеюсь, что однажды правда станет известна и Кора поймёт, что пришло время отпустить и дать своей семье мир, которого они так заслуживают», — написала Гайсс на своей странице в социальных сетях.

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