Хельмут Марко назвал идеального напарника для Ферстаппена в 2025 году

Советник австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о потенциальной замене пилота мексиканца Серхио Переса в 2025 году.

«Молодёжь снова в тренде. То, что мы делали раньше, теперь повторяют «Мерседес» с Антонелли и «Хаас» с Берманом. И я надеюсь, что в конечном итоге Колапинто тоже где-то окажется. Он был выброшен в гущу событий и провёл три великолепные гонки.

Напарник Макса в следующем сезоне? В идеальном случае это был бы юниор из нашей молодёжной программы», — сказал Марко в интервью ORF Tirol.

Ранее Марко объяснил, почему у «Макларена» в целом лучший состав пилотов, чем у «Ред Булл».