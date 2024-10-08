Пилот Ф-1 Гуаньюй Чжоу встретился с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом

Китайский пилот команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Чжоу показал, как встречался с прославленными теннисистами Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем. Снимки были сделаны перед турниром серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который стартовал сегодня, 8 октября.
«Недавно», — говорится в описании к фотографиям.
Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу
Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу
В настоящий момент Гуаньюй занимает 20-е место в общем зачёте пилотов Формуы-1. У китайца пока ни одного очка. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (331 балл).
Ранее Чжоу признался, что у него есть несколько хороших предложений от коллективов из других гоночных серий.