В «Ауди» ответили, могут ли вслед за «Рено» отказаться от своих моторов для команды Ф-1

Генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер заявил, что решение «Рено» отказаться от производства собственных силовых установок для Формулы-1 не повлияет на планы немецкой компании в части производства своих моторов.
«Были ли у нас планы отказаться от своих двигателей? Нет, таких обсуждений у нас было. У «Ауди» есть долгосрочные обязательства перед Формулой-1. Я очень рад, что мы нашли сильное руководство для нашего проекта в лице Маттиа Бинотто и Джонатана Уитли», — приводит слова Дёлльнера издание Motorsport Week.
Ранее сообщалось, что пилот Валттери Боттас затребовал больше денег от «Ауди».
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