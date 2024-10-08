Алонсо объяснил, почему сейфти-кары стали реже появляться в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о причинах сокращения появлений машин безопасности в Формуле-1. В настоящий момент сейфти-кары не появлялись в «Королевских гонках» на протяжении девяти Гран-при. В частности, недавний Гран-при Сингапура стал первым в истории, в котором на городской трассе «Марина Бей» не появилась машина безопасности.

«Нынешними болидами нелегко управлять. Кроме того, как мне кажется, проблема этих машин заключается в том, чтобы выжать все 100%. Если ехать на 90%, иногда оказываешься быстрее. Вот почему порой во время гонок, когда мы все выкладываемся на 90%, нам приходится заботиться о шинах, экономии топлива и тому подобных вещах. В результате различных проблем становится, и мы не видим большого числа машин безопасности или аварий», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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