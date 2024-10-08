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Инсайдер: Ферстаппен может получить ещё один штраф за замену двигателя

Инсайдер: Ферстаппен может получить ещё один штраф за замену двигателя
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен может получить второй штраф за замену двигателя в нынешнем сезоне, сообщает инсайдер Эндрю Бенсон.

«Пока нет подтверждений. Команды держат подобные вещи при себе до последнего момента. Говорят, что Ферстаппену придётся заменить двигатель до конца сезона и, соответственно, получить штраф на стартовой решётке. Однако это не подтверждено», — приводит слова Бенсона BBC.

Напомним, Ферстаппен был оштрафован на 10 позиций в гонке Гран-при Бельгии за установку четвёртого двигателя на свою машину.

Ранее Хельмут Марко заявил о желании поставить Ферстаппена с воспитанником «Ред Булл» в 2025 году.

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