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Марко ответил, в каком случае Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Марко ответил, в каком случае Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о причинах, которые могут побудить пилота команды Макса Ферстаппена покинуть её.

«В контракте Макса есть пункт о выходе из контракта. И это означает, что, если мы не сможем предоставить ему машину, на которой он сможет бороться за победу, он, безусловно, рассмотрит возможность ухода», — приводит слова Марко издание Motorsport Week со ссылкой на Sport.de.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 331 очко. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса из «Макларена» 279 баллов.

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