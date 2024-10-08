«Пирелли» добавит шестой комплект шин в следующем сезоне Формулы-1

Итальянский производитель автомобильных шин «Пирелли» принял решение ввести новый комплект в 2025 году. Об этом информирует Auto Motor und Sport. По сведениям источника, речь идёт о самом мягком комплекте шин, который будет добавлен к пяти имеющимся C1-C5. Новый комплект получит название C6.
Добавлением нового комплекта компания отреагировала на увеличение количества городских Гран-при, где для пилотирования лучше всего подходят как раз мягкие шины в силу обеспечения лучшего сцепления. Прототипы можно будет опробовать уже на Гран-при Мехико, который состоится с 25 по 27 октября.
Ранее экс-руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер подколол команду «Мерседес» за их частые жалобы на шины.
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