Oilstainlab представила суперкар, ДВС которого можно заменить в гараже на электромотор

Компания Oilstainlab представила свой первый серийный суперкар — HF-11. Слоган проекта «Там, где прошлое обгоняет будущее» подчёркивает ретроэстетику автомобиля, а одна из его главных особенностей — возможность быстрой замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор.

Oilstainlab HF-11 Фото: Oilstainlab

Автомобиль будет поставляться покупателям с двумя силовыми установками. По умолчанию на HF-11 идёт рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил, однако с ним в комплекте поставляется 860-сильный электромотор. Его владелец может установить вместо ДВС прямо у себя в гараже.

Oilstainlab HF-11 Фото: Oilstainlab

HF-11 обладает задним приводом и компоновкой с центральным расположением двигателя. Предполагается, что кузов машины будет выполнен из карбона, а её вес составит 885 килограммов, однако в Oilstainlab готовы к увеличению массы, если найдётся поставщик, готовый создать кузов из алюминия. Максимальная скорость машины не сообщается, но до 60 миль в час (97 км/ч) она будет разгоняться за 3,2 секунды.

Oilstainlab HF-11 Фото: Oilstainlab

Стоимость такого автомобиля составляет $ 2,35 млн, однако при заказе машины без электромотора владелец HF-11 сэкономит $ 500 тыс. В общей сложности тираж HF-11 составит 25 автомобилей.

Oilstainlab HF-11 Фото: Oilstainlab

Компания Oilstainlab основана в 2019 году близнецами Никитой и Илией Бриданами, дизайнерами, которые в том числе работали в Acura, Cadillac и Genesis. Их первым самостоятельным проектом стал необычный прототип Half-11 с салоном от Porsche и задней частью в стиле гоночных машин 1960-х.