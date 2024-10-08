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Французский мотоциклист погиб на чемпионате мира по ралли-рейдам в Марокко

Французский мотоциклист погиб на чемпионате мира по ралли-рейдам в Марокко
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Вчера, 7 октября, в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам, который проходит в Марокко, на 97-м километре первого кольцевого специального участка недалеко от города Загора разбился насмерть французский мотоциклист Фредерик Бодри. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Фредерику оперативно оказали медицинскую помощь, после чего его забрал вертолёт и доставил в ближайшую больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь Фредерику. Он скончался в 16:45 по местному времени. Вскоре после этого организаторы чемпионата опубликовали заявление, в котором выразили «искренние соболезнования его семье и друзьям».

Бодри принимал участие в ралли-рейдах на трассе в Марокко лишь второй раз.

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