Хельмут Марко объяснил, в чём подход Ферстаппена отличается от подхода Алонсо и Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, в чём подход пилота «быков» Макса Ферстаппена отличается от подхода Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона.

«Макс не похож на Фернандо Алонсо или Льюиса Хэмилтона. Они будут выступать до тех пор, пока их физическое состояние позволит им участвовать. А Ферстаппена сильно интересуют именно победы.

Вместе с тем [в вопросе продолжения карьеры] для него неприоритетно, сколько у него окажется титулов — четыре, пять или шесть. Макс стремится наслаждаться этим спортом. Ему хочется находиться в среде, в которой он чувствует себя комфортно», — приводит слова Марко портал Racingnews365.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 331 очко. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса из «Макларена» 279 очков.