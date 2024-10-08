Финский нейрохирург высказался о настоящем состоянии Михаэля Шумахера

В конце сентября появилась информация о том, что легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер впервые за с 2013 года появился на публике, побывав на свадьбе своей дочери Джины-Марии, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

Как отмечает известный финский нейрохирург Юсси Пости, Шумахер скорее всего находится в тяжёлом состоянии и ему вряд ли стало лучше.

«Если учитывать всю имеющую информацию о Михаэле Шумахере, то можно понять, что он находится всё в том же тяжёлом состоянии, что и раньше. Почти все прикованные к постели пациенты в итоге становятся неподвижными и очень хрупкими ко всему. Поднять на ноги человека после 11 лет такого состояния — это просто невозможно. Поэтому лично я не верю, что Шумахеру стало лучше. Все пациенты имеют в среднем два года на восстановление, после чего состояние уже не может меняться», — приводит слова Пости Iltalehti.

Напомним, что Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень.