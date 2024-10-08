«Этого хочет видеть публика». Марко — об агрессивном стиле пилотирования Макса Ферстаппена

Советник австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об агрессивном стиле пилотирования гонщика «быков» Макса Ферстаппена.

«Макса [в гонке Гран-при Венгрии и Гран-при Австрии] обвиняли в том, что он был более жёстким и немного несправедлив. Он делал только то, что разрешено правилами. Макс менял траекторию движения и упорно оборонял свою позицию. Мы знаем, что он жёсткий пилот. Это то, что хочет видеть публика. В целом нам нужно вспомнить старую английскую поговорку о гонках: «Позвольте им [пилотам] участвовать в гонках». А не диктовать им, как следует себя вести», — приводит слова Марко портал Racingnews365.