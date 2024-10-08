Все команды Ф-1 представят свои болиды на мероприятии в честь юбилея чемпионата — источник

В феврале 2025 года ФИА планирует продемонстрировать все болиды всех гоночных коллективов в рамках празднования 75-летнего юбилея создания Формулы-1. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Йеппе Хильдгаард Олесен.

Согласно имеющейся информации, юбилей будет отпразднован на арене «О2» в Лондоне. Ожидается, что будет открыта продажа билетов с ожидаемой посещаемостью в 18 тыс. человек.

Напомним, лидером в общем зачёте пилотов Формулы-1 является гонщик австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, который имеет на своём счету 331 очко.

Ранее Штайнер объяснил ошибку «Андретти» при подаче заявки на выступления в Формуле-1.