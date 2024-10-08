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Отмар Зафнауэр назвал двух действующих пилотов Ф-1, с которыми хотел бы поработать

Отмар Зафнауэр назвал двух действующих пилотов Ф-1, с которыми хотел бы поработать
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Бывший руководитель команды «Альпин» Отмар Зафнауэр назвал двух действующих пилотов Формулы-1, с которыми хотел бы поработать.

«Вероятно, это Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Мне никогда не доводилось работать с Норрисом, хотя слушаю его. Он может быть очень строг к себе. Думаю, если Ландо сможет сменить настрой, мыслить более позитивно, то тогда я хотел бы поработать с ним и сказать ему: «Ты молодец». И помочь Ландо поверить в себя», — приводит слова Отмара Зафнауэра портал F1oversteer.

Напомним, лидером в общем зачёте пилотов Ф-1 является Макс Ферстаппен, который выступает за австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». На своём счету он имеет 331 очко. Ландо Норрис, в свою очередь, занимает вторую позицию с 279 очками на счету.

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