Акоста прокомментировал свои падения в спринте и основной гонке MotoGP в Японии

Новичок команды «KTM» Педро Акоста дал комментарий по поводу неудачного выступления на Гран-при Японии, где он лидировал по ходу гонки, но из-за двух падений потерял свои позиции. В итоге победителем этого Гран-при стал итальянский действующий чемпион из команды «Дукати» Франческо Баньяя.

«Мы круто пошумели в эти выходные. Мы показали по-настоящему конкурентоспособную гонку. В обоих падениях была лично моя вина. Я следовал установленной тактике на эту гонку, и всё получалось до того момента, пока я слишком рано не нажал газ, из-за чего вилка распрямилась и колесо просто слизнуло в сторону», — приводит слова Акосты Motorsport.