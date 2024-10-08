Льюис Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах в «Феррари» — Mirror

Пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Льюис Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах за рулём болида «Феррари» в Абу-Даби. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно информации портала, причина заключается в том, что контракт Льюиса с «Мерседесом» действует до конца декабря этого года. Поэтому вероятность, что Хэмилтон примет участие в постсезонных тестах в Абу-Даби за рулём «Феррари», близится к нулю. В таком случае британский пилот сможет сесть за руль болида «Феррари» лишь в ходе предсезонных тестов.

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию, имея на своём счету 174 очка.