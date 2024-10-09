Браун: в начале года думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о том, как положение команд и пилотов в Формуле-1 может быстро измениться.

«Нам просто нужно сосредоточиться на следующей гонке. Каждый раз, когда я говорю с Андреа о том, как мы собираемся выступить на трассе, он ещё ни разу не сказал: «Мы выиграем эту гонку». Он довольно консервативен, мыслит реально, поэтому мы продолжаем работать. В начале года я, конечно, думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми гонках. Поэтому мы знаем, как быстро всё может измениться за шесть, семь гонок. Впереди ещё много чего, поэтому нам нельзя слишком сильно расслабляться», — приводит слова Брауна портал Racingnews365.