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Браун: в начале года думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми

Браун: в начале года думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о том, как положение команд и пилотов в Формуле-1 может быстро измениться.

«Нам просто нужно сосредоточиться на следующей гонке. Каждый раз, когда я говорю с Андреа о том, как мы собираемся выступить на трассе, он ещё ни разу не сказал: «Мы выиграем эту гонку». Он довольно консервативен, мыслит реально, поэтому мы продолжаем работать. В начале года я, конечно, думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми гонках. Поэтому мы знаем, как быстро всё может измениться за шесть, семь гонок. Впереди ещё много чего, поэтому нам нельзя слишком сильно расслабляться», — приводит слова Брауна портал Racingnews365.

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