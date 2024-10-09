«Это будет мой последний шаг». Макс Ферстаппен сделал заявление о своей карьере

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о следующем шаге в автоспорте. По словам нидерландца, каким бы этот шаг ни был, он будет последним.

«Мой следующий шаг, если он вообще будет, окажется последним. При этом это может означать, что я продлю действующий контракт. На данный момент всё возможно.

Но это не то, о чём я думаю прямо сейчас, потому что хочу добиться большего успеха ещё в этом году. Что касается всего, что произойдёт в будущем, то до этого ещё далеко. Сейчас это не на повестке», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на Sky Italia.

Ранее о Максе высказался генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

Главные спортивные новости дня: