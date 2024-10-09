Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это будет мой последний шаг». Макс Ферстаппен сделал заявление о своей карьере

«Это будет мой последний шаг». Макс Ферстаппен сделал заявление о своей карьере
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о следующем шаге в автоспорте. По словам нидерландца, каким бы этот шаг ни был, он будет последним.

«Мой следующий шаг, если он вообще будет, окажется последним. При этом это может означать, что я продлю действующий контракт. На данный момент всё возможно.

Но это не то, о чём я думаю прямо сейчас, потому что хочу добиться большего успеха ещё в этом году. Что касается всего, что произойдёт в будущем, то до этого ещё далеко. Сейчас это не на повестке», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на Sky Italia.

Ранее о Максе высказался генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

Материалы по теме
Браун: в начале года думал, что Макс выиграет 24 гонки. Сейчас он не побеждает в восьми

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android