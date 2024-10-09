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Макс Ферстаппен высказался о возможном уходе из «Ред Булл»

Макс Ферстаппен высказался о возможном уходе из «Ред Булл»
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о возможном уходе из австрийской команды.

«Я долгое время был частью этой команды. В конечном счёте каждый гонщик в паддоке хочет побеждать.

Сменить команду очень легко, но я не хочу, чтобы моя карьера была отмечена подобным образом. Я не хочу быть частью четырёх или пяти разных команд. Хочу построить долгие и стабильные отношения со всеми в команде. Я хочу чувствовать себя где-нибудь как дома. Смена команд – это не то, о чём я думаю, и это не то, чем я желаю заниматься на данном этапе своей карьеры», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Sky Italia.

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