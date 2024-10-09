Кандидат в президенты США Камала Харрис назвала любимого гонщика Формулы-1

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис призналась, что смотрит Формулу-1 и у неё есть любимый гонщик.

«Нам нравится Формула-1. Вся наша семья её смотрит. Правда, в последнее время у меня не было возможности часто следить за соревнованиями, потому что я провожу предвыборную кампанию. Кроме того, в зависимости от того, где и в какое время проходят заезды, может потребоваться встать рано. Кто мой любимый гонщик? Льюис Хэмилтон. Он покидает «Мерседес», — сказала Харрис в эфире The Howard Stern Show.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах за рулём болида «Феррари» в Абу-Даби (ОАЭ).

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