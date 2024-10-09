Хельмут Марко — о начальном этапе «Ред Булл» в Ф-1: мы были командой-тусовщицей

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил о начальном этапе австрийской команды в Формуле-1.

«Мы хотели действовать по-другому. Мы хотели соревноваться, но при этом получать удовольствие. Поэтому поначалу у нас был образ команды-тусовщицы. Что в определённой степени было верным. Но соперники забывали, что мы тоже хотели побеждать», — приводит слова Марко FormulaPassion со ссылкой на Inside Line F1.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 475 очков. Лидером является «Макларен», у которого 516 баллов.

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