Култхард ответил, какой шаг «Ред Булл» на начальном этапе команды считает неверным

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, с какими шагами австрийской команды «Ред Булл» был не согласен на начальном её этапе. По мнению Култхарда, «Ред Булл» тогда не следовало тратить усилия на вторую команду.

«Я никогда не был большим поклонником приобретения «Торо Россо» и очень ясно дал это понять Дитриху Матешицу в то время, потому что я сказал: «Достаточно сложно выиграть с одной командой. Зачем нам отвлекать внимание на вторую команду? Это был маркетинговый ход. Но в первые дни было сложно иметь два эти ресурса. Я бы предпочёл инвестировать в двигатель. Мы были клиентами Cosworth, потом – «Феррари», а затем – «Рено», — приводит слова Култхарда PlanetF1.

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