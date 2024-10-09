F1-Insider: расследование в США выявило сговор Доменикали и команд Ф-1 против «Андретти»

Американская комиссия, которая занимается расследованием решения Формулы-1 отклонить заявку команды «Андретти» на приход в чемпионат, располагает доказательствами сговора команд «Королевских гонок» и генерального директора серии Стефано Доменикали против коллектива из США. Об этом информирует F1-Insider.

По сведениям источника, комиссия завладела частной перепиской в группе одного из приложений, в которой состоят Доменикали и некоторые руководители команд Формулы-1, что, как утверждается в издании, доказывает факт сговора.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1. При этом некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника. Позже Формула-1 отклонила заявку «Андретти».

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