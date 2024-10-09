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В Австралии хотят сделать первую победу Пиастри в Ф-1 национальным праздником

В Австралии хотят сделать первую победу Пиастри в Ф-1 национальным праздником
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На официальном сайте Парламента Австралии опубликована (на этапе рассмотрения) петиция, выступающая за утверждение первой победы гонщика Формулы-1 Оскара Пиастри в качестве национального праздника.

Напомним, Пиастри одержал первую победу в карьере 21 июля, финишировав первым на Гран-при Венгрии.

В петиции указывается, что Пиастри выиграл этап всего во втором сезоне, опередив Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Также австралиец стал первым гонщиком в истории, победившим в трёх «формульных» чемпионатах подряд (Еврокубок Формулы-Рено, Формула-3 и Формула-2), и первым дебютантом серии за последние 10 лет, лидировавшим в гонке.

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