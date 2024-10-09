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«Безусловно». Штайнер выбрал лучшего между Хэмилтоном и Ферстаппеном

«Безусловно». Штайнер выбрал лучшего между Хэмилтоном и Ферстаппеном
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Думаю, Макс лучший. Здесь совокупность факторов. Он молод, он очень голоден и он очень талантлив. То же самое можно сказать и о Льюисе Хэмилтоне. Он выиграл семь чемпионатов. Льюис, безусловно, фантастический гонщик. Но так ли он целеустремлён и голоден, как Макс? Я не знаю. Возможно, через пять лет Макс тоже будет другим. Но на данный момент Макс как гонщик, безусловно, лучший», — сказал Штайнер в подкасте Beyond the Grid.

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